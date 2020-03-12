Общество

В Псковской области выявлено нарушение ветеринарного законодательства при перемещении 54 телят

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни в районе населенного пункта Литвиново Невельского района было приостановлено движение транспортного средства, в грузовом отсеке которого перевозили 54 теленка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора, при проведении ветеринарно-санитарного досмотра должностным лицом управления было установлено, что почти у всех животных отсутствовали средства идентификации – бирки, выщипы, клейма, а сами телята перевозились в не предназначенном для транспортировки животных автотранспортном средстве с территории Республики Беларусь в Тверскую область.

Также перевозчиком не были предоставлены ветеринарные сопроводительные документы на животных, которые подтвердили бы их происхождение и проведение предусмотренных законодательством диагностических исследований и обработок.

Перемещение 54 голов крупного рогатого скота по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Телят вернули в Республику Беларусь в соответствии с актом о возврате груза.

По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении.