Региональное отделение ПФР разъяснило, при каких условиях военные пенсионеры в 2020 году могут получить пенсию

В Псковской области проживает 6119 человек, получающих пенсии по линии силового ведомства, в котором они проходили службу и пенсию по линии Пенсионного фонда России. Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет в Министерстве обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Многие военнослужащие после выхода на пенсию по выслуге лет продолжают трудовую деятельность «на гражданке». В этом случае работодатели производят за них отчисления в систему обязательного пенсионного страхования, и у военных пенсионеров возникает право на получение пенсии по линии Пенсионного фонда.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ПФР, вторая пенсия может быть назначена военному пенсионеру при одновременном соблюдении трех условий.
Напомним, коэффициенты складываются за каждый год трудовой деятельности из страховых взносов, уплаченных работодателем. Проверить наличие пенсионных коэффициентов и стажа можно в любое время в Личном кабинете на сайте ПФР (кабинет доступен всем, кто имеет подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг).