Общество

Региональное отделение ПФР разъяснило, при каких условиях военные пенсионеры в 2020 году могут получить пенсию

В Псковской области проживает 6119 человек, получающих пенсии по линии силового ведомства, в котором они проходили службу и пенсию по линии Пенсионного фонда России. Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет в Министерстве обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Многие воен­нослужащие после выхода на пенсию по выслуге лет продолжают трудовую деятельность «на гражданке». В этом случае работодатели производят за них отчисления в систему обязательного пенсионного страхования, и у военных пенсионеров возникает право на получение пенсии по линии Пенсионного фонда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ПФР, вторая пенсия может быть назначена военному пенсионеру при одновременном соблюдении трех условий.

Первое - достижение общеустановленного пенсионного возраста. В 2020 году для мужчин – 60 лет и 6 месяцев.

Второе - необходим страховой стаж, не учтенный при назначении пенсии по линии силового ведомства (иными словами, стаж за работу на «гражданке»). В 2020 году он составляет 11 лет.

Третье – наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов, на 2020 год – 18,6.

Напомним, коэффициенты складываются за каждый год трудовой деятельности из страховых взносов, уплаченных работодателем. Проверить наличие пенсионных коэффициентов и стажа можно в любое время в Личном кабинете на сайте ПФР (кабинет доступен всем, кто имеет подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг).