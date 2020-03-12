Общество

Советник министра просвещения РФ: Псковская область подает пример патриотического воспитания в школах многим регионам

Важность вопроса воспитания, патриотического в частности, - сквозная проблема, о которой говорят в Министерстве просвещения, руководители государства и региональные органы управления образования. Об этом заявила председатель Экспертного совета по воспитанию, советник министра просвещения РФ Татьяна Волосовец сегодня, 13 марта, на выездном заседании экспертного совета по воспитанию при комитете Госдумы по образованию и науке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это (воспитание-ред) не вкусовщина, а постоянная работа всех педагогов, родителей, самих детей, общественных организаций, СМИ», - подчеркнула она.

В ходе выступления Татьяна Волосовец подчеркнула, что зачастую многие родители не знают, что их ребёнок делает в интернете.

«Контент с каждым годом все более агрессивен, враждебен для ребенка»,- обозначила своё мнение спикер.

По ее мнению, родителям необходимо понимать, не поглотил ли ребенка интернет, не пора ли его спасать.

Выступая, Татьяна Волосовец обратила внимание коллег на то, что в современных школах педагоги преимущественно думают об обучении детей, о воспитании,в частности патриотическом, - реже, и это неправильно.

В этом плане, по ее мнению, Псковская область показательна для многих регионов РФ, так как в псковских школах патриотическому воспитанию уделяется колоссальное внимание.

Татьяна Волосовец считает, что опыт Псковской области касательно патриотического воспитания учащихся будет полезен для других регионов