Общество

В Псковской области за месяц цены на свежие огурцы выросли почти на 25%

За февраль 2020 года потребительские цены по Псковской области выросли на 0,2 процента (за февраль 2019 года – на 0,5%). Темпы роста цен снизились в 2,5 раза, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Продовольственные товары за февраль 2020 года подорожали на 0,3 процента (в феврале 2019 года – на 0,5%), непродовольственные товары – на 0,1 (на 0,6%), услуги – на 0,3 процента (на 0,6%).

Наибольшее влияние на индекс цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию (на 5,2%). Более всего выросли цены на огурцы свежие – на 24,4 процента, виноград – на 14,6, помидоры свежие – на 12,6, чеснок – на 8,9 процента.

Среди других продовольственных товаров более всего подорожала рыба живая и охлажденная – на 5,3 процента, кальмары мороженые – на 4,2, крупа гречневая-ядрица – на 4,0, молоко сгущенное с сахаром – на 3,3, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, вермишель – на 3,2 процента.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на яйца куриные – на 6 процентов, кетчуп – на 4,8, пшено – на 4,1 процента. Из плодоовощной продукции наиболее подешевел картофель – на 5,3 процента, апельсины – на 3,2, свекла столовая – на 2,9, капуста белокочанная свежая – на 2,2 процента.

Из непродовольственных товаров более других подорожали спички – на 1,5 процента, табачные изделия – на 1,0, фарфоро-фаянсовая посуда, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 0,9 процента.

Наибольшее снижение цен отмечалось на персональные компьютеры – на 1,7 процента, товары для садоводства, средства связи – на 0,7 процента.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на услуги железнодорожного транспорта – на 6,5 процента, услуги банков – на 4,3, услуги беспроводной связи – на 3,1 процента. Из бытовых услуг значительнее других подорожали услуги бань и душевых – на 6,4 процента.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на услуги в сфере зарубежного туризма – на 1,2 процента, санаторно-оздоровительные услуги – на 0,9 процента.