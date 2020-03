Общество

Какие игровые проекты популярны в 2020 году

Современный игровой мир, так же как и все вокруг, очень динамичен. Ежемесячно появляются десятки новых проектов, а старые, для того чтобы удержаться на плаву, вынуждены постоянно модифицировать свои платформы, делая их еще более легкими и быстрыми, с сохранением качественной графики и интересного геймплея.

Мы собрали список лучших игр для ПК и консоли, который, на начало весны 2020 года, выглядит так:

Warframe;

Мир танков;

Space Invaders;

Let It Die;

Apex Legends.

Warframe

Сочетая футуристическую научно-фантастическую эстетику таких игр, как Mass Effect и Halo, Warframe - одна из самых впечатляющих экшн-игр, доступная как на консолях, так и на ПК. Проект был запущен в 2013 году, и за последние несколько лет его база игроков значительно выросла - на данный момент в ней более 26 миллионов человек. Warframe отлично подходит для игровых консолей: как Xbox One, так и PlayStation 4.

Warframe также включает в себя множество опций настройки, которые позволяют вам модифицировать свое оружие и снаряжение. У вас даже есть доступ к вашему личному космическому кораблю, который вы будете использовать в качестве своей базы для выполнения миссий.

Мир танков

Эта игра уже стала легендарной и активно продолжает свое развитие. Невероятные пользовательские батлы, с участием максимально реалистичных танков из Америки, Англии, Германии, Китая, Франции и Советского Союза. Множество опций и настроек, постоянно добавляются новые карты и локации.

Space Invaders

Компьютерная игра Space Invaders известна каждому геймеру. Несколько поколений выросли на этой аркаде и, до сих пор, она не теряет своей актуальности. Компания Playtech предлагает игрокам сыграть в видеослот, оформленный в стиле компьютерной игры Space Invaders на vulkanum.top. Это очень увлекательное занятие, которое доступно в абсолютно бесплатном режиме.

Как и в оригинальной версии игры на vulkanum.top необходимо сражаться с инопланетянами, зарабатывая призы. В нижней части есть пушка, стреляющая в определенный ряд. В результате этих выстрелов обычные символы превращаются в призы (значки с надписью Wild). Они повышают шансы игроков добыть победу в игре.

Let It Die

Let It Die - одна из самых хардкорных игр в этом списке. Это захватывающая игра из серии No More Heroes. По игровому сюжету сейчас 2026 год, Токио разделился пополам. Башня поднялась из глубин океана. Вам отправиться в нее, чтобы узнать, что находится на самом верху. Далее следует захватывающая, но сложная миссия, в которой вы сражаетесь этаж за этажом с гнусными существами и врагами.

Apex Legends

Игровой проект Apex Legends - это разработка студии Respawn в жанре Battle Royale. 20 команд из трех человек претендуют на звание лучшей. Изысканный шутер с отличной графикой, великолепной картой и широким списком персонажей. Это один из лучших бесплатных шутеров, доступных на PS4, Xbox One и ПК.