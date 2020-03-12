Общество

День работника уголовно-исполнительной системы отметили в подразделениях региона

В учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области, прошли торжественные мероприятия с участием личного состава, посвященные Дню работника уголовно-исполнительной системы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В отделе по конвоированию в Пскове традиционно в этот день состоялось построение личного состава, после которого молодые сотрудники приняли присягу, а начальник подразделения Анатолий Русяев вручил ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам.

В исправительной колонии № 2 деревни Крюки Островского района перед личным составом выступил начальник ИК-2 Игорь Гудков, который поздравил присутствующих с профессиональным праздником, вручил ряду сотрудников благодарности директора ФСИН России, а также руководства УФСИН России по Псковской области и ИК-2. Также в адрес сотрудников и работников учреждения теплые слова пожеланий прозвучали от председателя совета ветеранов ИК-2 Виталия Уловского. Закончилось торжественное собрание небольшим концертом.

В исправительной колонии № 5 в рамках празднования Дня работника УИС перед собравшимися в актовом зале с поздравительной речью выступил начальник учреждения Антон Буренков, он присутствующих за службу и пожелал дальнейших успехов, после чего вручил различные награды: почетные грамоты директора ФСИН России, благодарности УФСИН России по Псковской области и медали за «Усердие в службе» и «За отличие в службе». Кроме того, в рамках празднования молодые сотрудники, впервые принятые на службу, были приведены к Присяге.

В городе Великие Луки в актовом зале музыкальной школы №1 им. М.П. Мусоргского прошли праздничные мероприятия, посвященные 141-летию со дня образования УИС, для сотрудников и ветеранов следственного изолятора № 2 и членов их семей. Поздравительные речи в адрес присутствующих прозвучали от начальника СИЗО-2 Александра Степанеева, а также от приглашенных гостей и ветеранов УИС. Лучшим сотрудникам в этот день вручили ведомственные награды. Особое место в праздничном концерте было отведено детям сотрудников, которые принимали активное участие в культурной, творческой и спортивной деятельности учреждения, все они получили из рук руководителя СИЗО-2 благодарности и грамоты. Завершился праздничный день выступлением творческих коллективов города Великие Луки.

Сотрудники ЦИТОВ в Пскове в этот день собрались в актовом зале отдела по конвоированию. Временно исполняющий обязанности заместителя начальника УФСИН Денис Красносельский поздравил присутствующих, пожелал им здоровья, удачи в службе и карьерного роста. Также он наградил отличившихся сотрудников ведомственными наградами. Слова поздравления личному составу произнес и начальник подразделения Александр Пелихов. Он также напутствовал собравшихся на дальнейшую плодотворную работу и успехи в службе.