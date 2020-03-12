Общество

Александр Баев надеется, что сможет на посту замглавы Пскова лоббировать интересы своего округа

Александр Баев надеется, что на посту заместителя главы города Пскова, на который его избрали в конце февраля, сможет лоббировать интересы своего избирательного округа №6. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он еще не в полной мере вступил в новую должность. «Сейчас идет организационная работа, оформление документов и распределение обязанностей», - пояснил гость студии. «В гордуме я уже не первый год и как руководитель фракции КПРФ часто с главой города взаимодействовал и решал не только вопросы своего округа, но и общегородские вопросы. Так что работа мне понятна. Она будет просто расширена. Будут возложены дополнительные обязанности, в том числе подготовка документации к сессиям, выполнение наказов избирателей, - сказал Александр Баев. - Работы прибавится, но при этом добавятся и полномочия. Надеюсь, интересы моего округа можно будет лоббировать лучше».

Гость студии считает закономерным тот факт, что представители оппозиционных партий получают руководящие должности в органах власти. «Фракция КПРФ - вторая по численности в гордуме, и я считаю, что это закономерно - должности в руководстве должны распределяться в том числе по партийной линии, - отметил он. - Партийная принадлежность надо учитывать, так как у каждой партии свои взгляды на одни и те же вопросы. Но депутаты в гордуме умеют слушать, слышать друг друга и помогать друг другу в решении проблем. Мы не разделяем, что это проблема одного депутата, а это - другого и стараемся по возможности помогать друг другу».

Александр Баев напомнил, что вопрос о назначении представителей КПРФ на руководящие посты коммунисты гордумы поднимали еще 2017 году, когда избирался новый созыв депутатского корпуса Пскова. «Мы предложили себя для участия, чтоб мы могли больше влиять на какие-то решения и предлагали свою помощь. Пришел, видимо, момент, когда нас увидели в работе и мы получили доверие», - отметил Александр Баев, поясняя свое избрание на пост заместителя главы города.