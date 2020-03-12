Общество

В Псковской области оцифруют 133 школьных музея

В Псковской области 133 школьных музея будут оцифрованы в рамках проекта «Цифровой школьный музей». Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов сегодня, 13 марта, на выездном заседании экспертного совета по воспитанию при комитете Госдумы по образованию и науке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, пробный сайт запустят уже в марте текущего года.

Также в ходе заседания Александр Седунов отметил, что более 10 псковских школ подключены к ресурсу президентской библиотеки.