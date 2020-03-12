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Общество

В администрации Псковского района обсудили подготовку к пожароопасному сезону

13.03.2020 14:21|ПсковКомментариев: 0

12 марта в администрации Псковского района состоялось совещание по вопросам обеспечения пожарной безопасности и своевременной и качественной подготовке к пожароопасному сезону 2020 года. 

Как сообщили Псоквской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации, совещание провел первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко. ГУ МЧС России по Псковской области представляли начальник 1-го пожарно-спасательного отряда Юрий Федоров и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам Игорь Полозов. К обсуждению важных вопросов безопасности были также приглашены директор ГАУ «Противопожарный лесной центр», руководитель КУ «Псковское лесничество», главы сельских поселений Псковского района, а также руководители предприятий, арендаторы лесных участков и другие специалисты, отвечающие за противопожарную безопасность в своих организациях.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Игорь Полозов довел до присутствующих, что с 20 февраля  на территории Псковской области началась сезонная профилактическая операция «Антипал», направленная, прежде всего, на предотвращение фактов сжигания сухой растительности. В рамках проводимой операции особое внимание планируется уделять работе по выявлению виновных лиц в сжигании сухой травянистой растительности и привлечении их к административной ответственности.

Кроме этого, он также напомнил главам сельских поселений о том, что профилактическая работа по предупреждению пожаров и их последствий – это занятие не только органов надзорной деятельности, но и органов местного самоуправления. Это закреплено в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требованиями которой определено, что основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы местного самоуправления, принимающие непосредственное участие в обеспечении пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

Игорь Полозов также напомнил главам сельских поселений информацию о необходимости в кратчайшие сроки определить на территории населенных пунктов места разведения костров, а также сжигания мусора, травы, листвы и других отходов. Наряду с этим, указанным должностным лицам рекомендовано запланировать в течение пожароопасного сезона проведение сходов граждан, на которых необходимо в обязательном порядке доводить населению запрет проведения палов сухой травянистой растительности.
В заключении, особое внимание было акцентировано на необходимости при осложнении обстановки с природными пожарами введения особого противопожарного режима, как на территории муниципального образования, так и в отдельности на территории сельских поселений.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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