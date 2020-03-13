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Общество

У Псковского отделения Союза художников истек срок аренды помещения на Ленина, 1

14.03.2020 09:55|ПсковКомментариев: 0

В Псковскую городскую Думу внесен проект решения о даче согласия на предоставление помещения на ул. Ленина, 1 социально-ориентированной некоммерческой организации во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. Документ опубликован на официальном сайте муниципалитета. Речь идет о помещении площадью 438 кв.м, которое с 2005 года находилось в аренде у регионального отделения Союза художников и использовалось как выставочный зал.

Как говорится в пояснительной записке к документу, в соответствии с положениями ст. 31.1. закона о некоммерческих организациях, органы местного самоуправления могут оказывать поддержку (финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев) социально-ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 закона о некоммерческих организациях

Нежилое помещение на Ленина, 1 включено в Перечень (п. 7) муниципального имущества Пскова, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально-ориентированным НКО. В соответствии с пунктом 7 статьи 31.1 закона о некоммерческих организациях муниципальное имущество, включенное в указанные Перечни, может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально - ориентированным НКО. Согласно подпункту 1 пункта 3 Порядка срок, на который заключается договор, составляет пять лет.

Нежилое помещение на Ленина, 1 было передано по договору аренды от 12 января 2005 года Псковскому региональному отделению Союза художников для использования под выставочный зал сроком до 12 января 2020 года. По истечении срока действия пролонгация договора в отношении данного помещения невозможна.

Однако, как пояснили Псковской Ленте Новостей в КУМИ Пскова, отделение Союза художников сможет претендовать на данное помещение на общих принципах, как все социально-ориентированные некоммерческие организации. «Мы ни в коем случае не ограничиваем Союз художников в правах. Речь не идет о том, что художники больше не имеют право на это помещение. Они могут подать заявление, как и любая социально-ориентированная организация, и комиссия его рассмотрит», - пояснили в комитете.

Источник: Псковская Лента Новостей
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