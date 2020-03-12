Общество

Акцию «Псков - территория безопасности» провели полицейские

Полицейские и общественники провели в Пскове профилактическую акцию «Псков - территория безопасности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На встречу пригласили пожилых горожан. В центре внимания было обсуждение проблемы профилактики мошенничества и квартирных краж. «Впереди дачный сезон и период отпусков, поэтому эта тема представляется особо актуальной», - отметили в ведомстве.

В ходе беседы представители службы участковых уполномоченных полиции областного и городского УМВД Марианна Крылова и Игорь Пограновский рассказали собравшимся о том, как уберечь ценности и деньги, хранящиеся в квартирах и домовладениях. На конкретных примерах говорилось о наиболее распространенных преступных схемах.

Псковичам посоветовали устанавливать надежные входные двери и замки, плотно закрывать окна, не прятать запасные ключи в легкодоступном месте, а также не хранить дорогостоящие вещи среди книг и постельного белья. Стражи порядка призвали псковичей быть предельно осторожными при общении с незнакомцами и незамедлительно сообщать в полицию о подозрительных визитерах, появляющихся во дворах и подъездах домов. При этом важно постараться запомнить приметы этих людей, номера их автомобилей.

Выступающие вручили пенсионерам тематические памятки, в которых содержатся необходимые рекомендации и контактные телефоны полиции. Они еще раз напомнили об алгоритме действий граждан, ставших жертвами мошенников или воров. «Главное – сразу же проинформировать о произошедшем полицию. Ведь вовремя поступивший сигнал поможет сотрудникам органов внутренних дел быстрее установить личности подозреваемых и предотвратить новые преступления», - подчеркнули в УМВД.

Ветераны поблагодарили гостей из полиции за содержательный разговор и пообещали поделиться полученной информацией со своими родными и близкими.

Добавим, что такие профилактические мероприятия Общественный совет при УМВД России по Псковской области и региональное отделение Союза пенсионеров России проводят регулярно.