Общество

Региональный Росреестр провел рабочую встречу с кадастровыми инженерами

12 марта в актовом зале Управления Росреестра по Псковской области состоялась рабочая встреча сотрудников регионального ведомства и специалистов кадастровой палаты с кадастровыми инженерами, осуществляющими свою деятельность на территории Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе мероприятия до сведения присутствующих доведена информация по межевым планам в части достоверности сведений о координатах пунктов использованной геодезической основы, средств измерений, также специалисты рассказали об особенностях подготовки межевого плана при исправлении реестровой ошибки и сообщили о работе апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о государственной регистрации прав и кадастрового учета.

Встреча продолжилась в формате дискуссии, где кадастровые инженеры имели возможность задать все интересующие вопросы в сфере нормализации сведений, кадастрового учета объектов недвижимости и регистрации прав собственности.

Диалог с кадастровыми инженерами направлен на повышение качества их работы, уменьшение количества отрицательных решений по учету, доведение позиции органа регистрации прав по вопросам государственной регистрации и кадастрового учета до кадастровых инженеров.