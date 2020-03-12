Общество

Поздравление секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака получил псковский ветеран

От имени секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака с днем рождения поздравил ветерана Маргариту Сек депутат Псковской гордумы, член фракции «Единая Россия» Константин Болотин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, депутат передал имениннице наилучшие поздравления от руководства партии, цветы и памятный подарок. «Пусть этот праздник придаст вам бодрости, уверенности, сил и вдохновения, а память о прожитом дарит только светлые воспоминания и ощущение гордости за проделанный путь. Выражаю вам искреннюю благодарность за доверие нашей партии, желаю здоровья, долголетия и благополучия», - говорится в поздравительном адресе Андрея Турчака.

«Спасибо вам за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость, за неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения и за восстановленный наш город после войны», - сказал Константин Болотин. Также он тепло поздравил Маргариту Сек с днем рождения, пожелал ей крепкого здоровья, сил, долголетия, внимания и заботы близких, радости и мирного неба.