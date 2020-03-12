Общество

Начался кастинг на конкурс «Миссис бабушка Псков 2020»

В Пскове снова будет проходить конкурс для бабушек. Он призван развеять стереотипы и утвердить мнение о бабушках, как об активных и энергичных членах гражданского общества, которые могут принимать участие в подобных мероприятиях и достойно представлять на них свой возрастной ценз.

К участию в конкурсе допускаются участницы старше 45 лет , которые являются бабушками. Участница должна занимать активную жизненную позицию, которая поможет раскрыть ее таланты в полной мере. Наличие творческих навыков приветствуется.



Записаться можно по телефону 8-911-350-19-14, также можно отправить личное сообщение в группу «Вконтакте».