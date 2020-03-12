Общество

Псковский обком профсоюза работников жизнеобеспечения поздравляет работников ЖКХ с наступающим профессиональным праздником

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения с наступающим профессиональным праздником.

«Благодарим вас за ответственный высокопрофессиональный и самоотверженный труд, за готовность в любую минуту прийти на помощь. Мы гордимся тем, что отрасль ЖКХ развивается благодаря вашим сильным, заботливым и трудолюбивым рукам. Вы ежедневно трудитесь, поддерживая работоспособность важнейших систем жизнеобеспечения. Ваша работа необходима как воздух всем без исключения жителям Псковской области. Желаю, чтобы вы гордились своим призванием и результатами своего труда, уверенно и успешно преодолевая любые трудности», - говорится в поздравлении.

Игорь Иванов добавил, что сегодня на ресурсоснабжающих предприятиях Псковской области проходят торжественные собрания, в ходе которых чествуются лучшие в профессии, активные члены профсоюза. Отличившимся работникам вручаются благодарственные письма и почетные грамоты от отраслевого профсоюза, администрации Псковской области, администрации города Пскова и главы города Пскова, Псковского областного Собрания депутатов.

Напомним, что День работника ЖКХ и бытового обслуживания населения учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1.11.1988 года. В Российской Федерации отмечается ежегодно в третье воскресенье марта - в этом году эта дата выпала на 15 марта.