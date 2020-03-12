Общество

По итогам встречи с жителями Себежа депутаты Госдумы подготовили законопроект

По итогам выездного совещания, прошедшего в Себеже, депутаты Государственной Думы Николай Николаев и Сергей Крючек внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект федерального закона, возвращающий собственникам участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, право распоряжаться своей землей. Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов назвал инициативу результатом совместной работы депутатов Госдумы, региональных, муниципальных органов власти и жителей населённых пунктов, оказавшихся частью национального парка.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что дискриминационные условия отразились на жизнедеятельности около 2 млн человек – жителей более тысячи населённых пунктов, вошедших в границы 23 национальных парков, 18 заповедников, 12 заказников, более 90 природных парков и ряда иных охраняемых территорий. Сейчас в соответствии с Земельным кодексом участки, занятые национальными парками, не могут предоставляться в собственность и быть объектами сделок, при этом само существование населённых пунктов в пределах таких территорий не исключается полностью и безусловно.

Николай Николаев и Сергей Крючек обратили внимание, что даже в заповедниках могут выделяться отдельные участки частичного хозяйственного использования, обеспечивающие жизнедеятельность проживающих в них граждан. Похожее регулирование предусматривалось ранее действовавшим, в том числе советским законодательством, в период которого создавалось большинство существующих ныне особо охраняемых природных территорий.

Депутаты Госдумы предложили исключить для земельных участков, расположенных в населённых пунктах в границах особо охраняемых природных территорий, ограничения оборотоспособности, но сохранить при этом особый режим хозяйственной деятельности. В случаях, когда влияние жизнедеятельности человека на экосистемы совсем недопустимо, по мнению авторов законодательной инициативы, земельные участки могут быть изъяты, а взамен предоставлена справедливая компенсация.

«Это компромиссный вариант, который поможет решить проблемы себежан,– прокомментировал предложение коллег из Госдумы председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. - На нашем совещании звучали разные идеи. Я вносил предложение о полном исключении земель населённых пунктов из состава территории национальных парков. Может быть, вариант, изложенный в законопроекте, больше подходит, поскольку сохраняет границы охраняемой территории, но в то же время предусматривает особый режим хозяйственной деятельности, разрешает оборот земельных участков, строительство жилых домов и хозяйственных построек, причем, как физическим лицам, так и юридическим, что позволит строить инфраструктурные объекты – в частности, очистные сооружения, о которых шла речь в Себеже».

Спикер областного парламента отметил, что сейчас очень важно получить положительные отзывы на инициативу со стороны профильных министерств правительства Российской Федерации. «Псковское областное Собрание депутатов имеет возможность непосредственно участвовать в законодательном процессе. Мы обязательно на ближайшей сессии рассмотрим этот вопрос и свой положительный отзыв направим в Государственную Думу. Я думаю, с нашей стороны это будет существенной поддержкой при рассмотрении и принятии законопроекта», - подчеркнул Александр Котов.

Напомним, 25 февраля в Себеже прошло выездное совещание с участием депутатов Государственной Думы РФ, представителей Министерства по природным ресурсам и экологии, губернатора Михаила Ведерникова, председателя областного Собрания депутатов Александра Котова, депутатов Андрея Козлова и Дарьи Козьяковой, представителей органов исполнительной власти региона, муниципалитета, местных жителей. Участники встречи на реальных примерах обсудили сложности, с которыми сталкиваются собственники земельных участков, оказавшихся в границах национального парка «Себежский». Формат мероприятия был предложен председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в ходе визита в Псковскую область как ответ на выступление депутата областного Собрания Дарьи Козьяковой о проблемах людей, проживающих на особо охраняемых природных территориях.