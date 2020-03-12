Общество

Раздел, посвященный коронавирусу, появился на сайте Минздрава

Раздел, посвященный новой коронавирусной инфекции, где каждый желающий сможет ознакомиться со всей актуальной на сегодняшний день информацией о вирусе, появился на официальном сайте Минздрава России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«На сайте Минздрава России появился раздел, посвященный теме коронавируса. Он создан для оперативного оповещения, публикации статистических данных и клинических рекомендаций. Данный раздел содержит актуальную информацию, которая будет постоянно обновляться», - говорится в сообщении.

Информация в разделе является дополнительной к той, что публикуется Роспотребнадзором и Федеральным оперативным штабом по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В частности, новый раздел содержит такие подразделы, как: «что надо знать о коронавирусе», «информация для населения», «информация для медицинских работников» и «безопасность медицинского персонала».

Раздел на сайте обновляется постоянно по мере поступления новой информации. В министерстве призывают ориентироваться только на официальную информацию о коронавирусе из проверенных официальных источников.