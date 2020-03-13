Общество

Минздрав: Нарушителям карантина грозит уголовная ответственность

Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Как пишет «Российская газета», об этом сговорится на сайте министерства в разделе, открытом для оперативного информирования граждан обо всех аспектах, связанных с коронавирусом COVID-19.

В зависимости от последствий, которые повлекло нарушение, предусмотрена разная ответственность.

• часть 1 ст. 236 УК - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается:

- штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,

- лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,

- обязательными работами на срок до 360 часов,

- исправительными работами или ограничением свободы на срок до одного года.

• часть 2 ст. 236 УК - то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается:

- обязательными работами на срок до 480 часов,

- исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет,

- принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Решение о наказании принимает суд. В России пока не было прецедентов подобных судебных процессов, когда граждане обвинялись бы в заражении других людей (связанном с их неосторожным поведением) в условиях массовой эпидемии. Поэтому некоторые юристы отмечают, что применять вышеуказанные статьи в судебной практике в связи с распространением COVID-19 будет не так и просто. Однако в России уже было вынесено несколько судебных решений в отношении граждан, инфицированных ВИЧ, которые знали о том, что больны, но не предпринимали мер защиты и заразили других людей (например, во время незащищенного секса).

В новом разделе о коронавирусе также можно найти четкую инструкцию, что должен делать человек, прилетевший из Италии в Москву и отправляющийся транзитом в свой город. Есть две модели поведения:

1. Если у человека есть признаки ОРВИ, он подлежит изоляции и госпитализации в специализированные медицинские организации на территории Москвы (инфекционные клинические больницы №№1 и 2, новый медицинский комплекс в Коммунарке).

2. При нормальной температуре тела и нормальном самочувствии можно спокойно ехать дальше, но после возвращения в свой город рекомендуется выполнить несколько простых правил:

• сообщить о месте и времени пребывания в другой стране, небезопасной по коронавирусу, на «горячую линию», организованную в его регионе;

• при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и позвонить в районную поликлинику или службу скорой медицинской помощи.