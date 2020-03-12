Общество

На отсутствие в аптеках города медицинских масок жалуются жители Пскова

Жители Пскова жалуются на отсутствие в аптеках города медицинских масок. В ряде аптек подтвердили, что такого товара действительно в наличии нет.

«Так, например, в центре города, в круглосуточной дежурной аптеке их нет уже больше недели, в аптеках, находящихся рядом, тоже около недели нет масок. В аптеках, которые находятся близко к месту моего проживания, одноразовых медицинских марлевых масок тоже нет. Хотел купить хотя бы штук 5, но за неделю так и не смог. Непонятно, почему именно сейчас создан такой дефицит? Также непонятно почему не принимаются меры, ведь об отсутствии масок известно, надеюсь, не только мне», - написал пскович на сайте губернатора области.

В Центральной городской аптеке №2 сообщили, что медицинских масок сейчас в продаже нет. В другой на Рижском проспекте рассказали, что тоже не могут предложить покупателям это медизделие, причем, маски были заказаны, но не поступили.

Ранее председатель областного комитета Марина Гаращенко заявила, что в последние дни наблюдается дефицит масок в аптечной сети региона. «Это наблюдается не только в Пскове, но и во всей аптечной сети страны, так как масок нет у поставщиков», - пояснила она и выразила уверенность, что после принятия постановления о запрете продажи масок за пределы России, проблема будет решена.