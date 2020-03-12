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Общество

Интересы жителей Залитских островов будут отстаивать на законодательном уровне

13.03.2020 16:21|ПсковКомментариев: 0

В порядке законодательной инициативы губернатор Псковской области Михаил Ведерников области внес в региональный парламент законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов, документ направлен на защиту интересов жителей островных территорий, для которых в силу природных факторов и сложившихся социально-экономических условий характерно занятие рыболовством.

Одним из принципов действующего федерального законодательства о рыболовстве является учёт интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – им должен быть обеспечен доступ к водным биоресурсам для ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. Эта законодательная норма не распространяется на граждан, постоянно проживающих на островных территориях крупных пресноводных водных объектов, для которых рыболовство также является основным традиционным занятием, а зачастую единственным средством существования.

В Псковской области из-за отсутствия должного правового регулирования ущемлёнными оказались жители Залитских островов.

«В 2013 году областное Собрание депутатов уже обращалось в Госдуму с аналогичной законодательной инициативой, призванной дать людям возможность заниматься своим исконным занятием – рыболовством, но, к сожалению, мы не были услышаны на уровне федерации», - напомнил историю вопроса председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Депутат отметил, что из-за того, что вопрос выдачи квот на рыбную ловлю жителям островных территорий не урегулирован законодательно, люди, для которых рыболовство было и остаётся, по сути, единственным средством существования, причисляются к браконьерам.

«Для жителей Залитских островов проблема усугубляется приграничным расположением Псково-Чудского водоёма, который находится в совместном ведении Эстонии и России. Квоты на вылов рыбы на таких водных объектах выдаются на особых условиях, и это серьёзные дополнительные сложности для рыбаков. Не сомневаюсь, что депутатский корпус регионального парламента поддержит внесённую законодательную инициативу», - сказал Андрей Козлов.

Предложенный законопроект вводит термин «население, для которого рыболовство является основой существования», расширяя тем самым перечень жителей, подпадающих под определение «ведущие традиционный образ жизни и осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность». За счёт предоставления жителям островных территорий квот на вылов рыбы ожидается снижение уровня браконьерства и улучшение социального положения граждан.

«В настоящее время на территории Залитских островов практически отсутствует общественный сектор производства, за период с 1995 года здесь прекратили свою деятельность большинство рыболовецких коллективных хозяйств. Несмотря на сложившуюся ситуацию, рыболовство по сей день является традиционным занятием населения этих территорий, и большая часть работоспособного населения Залитских островов занимается рыбным промыслом в рамках любительского рыболовства, которое часто осуществляется с нарушениями правил рыболовства Западного рыбохозяйственного бассейна (применение сетных орудий лова)», - отмечается в пояснительной записке к проекту федерального закона.

Законопроект предусматривает, что доступ к водным биоресурсам предоставляется только российским гражданам, постоянно проживающим в соответствующих местах. Перечень мест, для которых рыболовство является основой существования, устанавливается нормативным правовым актом правительства РФ на основании обоснованных предложений, предоставленных субъектами РФ.

Председатель областного Собрания Александр Котов направил подготовленный исполнительной властью проект федерального закона в парламентский комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Согласно установленной процедуре Советом Собрания будет принято решение о включении законопроекта в повестку очередной сессии. В случае поддержки законодательной инициативы большинством депутатов регионального парламента проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» будет направлен в Госдуму.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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