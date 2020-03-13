Общество

Псковичи могут пройти медосмотр в мобильном ФАПе у «Маяка»

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает жителей города на выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.

16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 марта мобильный ФАП - автобус с государственным номером «В 862 КР» - будет работать на территории у магазина «Маяк» по адресу: Псков, Рижский проспект, 40б.

17 и 24 марта будет проводиться выездная диспансеризация на предприятиях.

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:

измерение АД;

измерение внутриглазного давления;

ЭКГ;

выдача направления на анализы и обследования.

Телефон приемной главного врача: 53-49-42, телефон отделения профилактики: 53-62-14.