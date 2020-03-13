Общество

Псков принимает участие в проекте Союза русских ганзейских городов

Союз русских ганзейских городов создал публицистическое издание о русских ганзейских городах. Такого рода издание поможет составить целостное представление об историческом взаимодействии российских городов с Ганзейским союзом, а также будет содействовать дальнейшему развитию ганзейского движения в России и за рубежом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Псков также принимает участие в этом проекте. В брошюре будет представлена подробная информация об истории города, о предпосылках оформления отношений между Ганзой и Псковом, о торговых отношениях, которые послужили фундаментом для развития экономики современной Европы. Ганзейские города объединяет как общая история, так и современные культурные и экономические связи.

Добавим, 11-13 июня 2020 года в Великом Новгороде под девизом «История объединяет» пройдут юбилейные X Русские Ганзейские дни. Начало этой традиции было положено в 2009 году на проходивших впервые в России XXIX международных Ганзейских днях в Великом Новгороде - первом российском городе, который был принят в Ганзейский союз Нового времени в 1992 году. I Русские Ганзейские дни также состоялись в Великом Новгороде в 2011 году. С тех пор право принимать у себя гостей переходит от одного русского города к другому. В 2020 году очередь снова дошла до Великого Новгорода.