Общество

В Пскове состоялось торжественное награждение сотрудников УФСИН

Псковский филиал Академии ФСИН России и УФСИН России по Псковской области провели торжественное собрание, посвященное Дню работника УИС, с участием представителей власти региона, Псковского района и областного центра, силовых ведомств региона, ветеранов и духовенства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, открывая торжественное собрание, врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и начальник Псковского филиала академии Дмитрий Панарин поблагодарили ветеранов за вклад в развитие пенитенциарной системы, гражданское и профессиональное становление молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы, ответственно несущих службу, с полной самоотдачей выполняющих свой служебный долг.

Сотрудников уголовно-исполнительной системы поздравили заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов, исполняющий полномочия главы города Пскова Владимир Воробьев и другие официальные лица, которые в своих выступлениях отметили важность труда сотрудников УИС и большой вклад профессорско-преподавательского состава Псковского филиала академии в подготовку достойной смены и надежного кадрового пополнения.

За добросовестное исполнение обязанностей, успехи, достигнутые в службе, ряд работников были награждены ведомственными наградами и отмечены почетными грамотами и благодарностями администраций области и города Пскова, областного Собрания депутатов и городской думы, силовых ведомств региона,

Завершилось торжественное мероприятие концертом творческих коллективов «Рубеж» управления МВД России по Псковской области и Псковского филиала Академии ФСИН России.

Перед присутствующими также выступил взвод барабанщиц образовательной организации.