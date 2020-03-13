Общество

В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников. Об этом говорится в проекте итогового доклада, подготовленного министерством к расширенному заседанию коллегии, сообщает РИА «Новости».

Как следует из документа, с прошлого года такие средства зачисляются в бюджет Пенсионного фонда и направляются на выплату страховых пенсий.

Как заявлял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в начале марта, в прошлом году его ведомство направило в суды более восьми тысяч дел о коррупции. По ним к уголовной ответственности привлекли 479 человек, обладающих особым правовым статусом. Бастрыкин даже предлагал закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания, однако эта идея не получила поддержки.

Кроме того, группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в конце прошлого года рекомендовала расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.