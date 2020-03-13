Общество

На водоемах Псковской области вводится запрет движения на моторных плавательных средствах

В этом году в связи с ранней весной и полным сходом ледового покрова на водоемах области изменились сроки проведения мероприятий по охране весенне-нерестующих рыб и сохранения среды их обитания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В соответствии с приказом Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области от 12.03.2020 № 124 «О мерах по охране весенне-нерестующих видов рыб на водоемах Псковской области в 2020 г.» с целью исключения факторов беспокойства рыб в период проведения мероприятий по охране весенне-нерестующих рыб на водоемах Псковской области с 23 марта по 15 мая 2020 года запрещается движение на моторных плавательных средствах всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе гидроциклов, на всех водоемах области.

Исключение традиционно сделано для:

специально уполномоченных контрольно-надзорных, спасательных, пограничных служб, Северо-Западного таможенного управления, полиции, отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области;

научно-исследовательских и рыбопромысловых организаций при осуществлении разрешенной деятельности по добыче (вылову) водных биоресурсов;

организаций, имеющих лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом пассажиров, и граждан, постоянно проживающих на островах Псковского озера;

плавательных средств детско-юношеских спортивных школ области, обеспечивающих безопасность при проведении тренировок и соревнований;

ремонтных бригад при проведении работ по ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций;

специализированных организаций, осуществляющих тушение лесных пожаров.

Обо всех выявленных и предотвращенных фактах нарушений необходимо информировать отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области по телефонам: 8(8112) 56-05-31, 56-05-47, 8-921-703-01-05.