На водоемах Псковской области вводится запрет движения на моторных плавательных средствах

В этом году в связи с ранней весной и полным сходом ледового покрова на водоемах области изменились сроки проведения мероприятий по охране весенне-нерестующих рыб и сохранения среды их обитания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
В соответствии с приказом Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области от 12.03.2020 № 124 «О мерах по охране весенне-нерестующих видов рыб на водоемах Псковской области в 2020 г.» с целью исключения факторов беспокойства рыб в период проведения мероприятий по охране весенне-нерестующих рыб на водоемах Псковской области с 23 марта по 15 мая 2020 года запрещается движение на моторных плавательных средствах всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе гидроциклов, на всех водоемах области.
Исключение традиционно сделано для:
Обо всех выявленных и предотвращенных фактах нарушений необходимо информировать отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области по телефонам: 8(8112) 56-05-31, 56-05-47, 8-921-703-01-05.