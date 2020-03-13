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Консультационная служба Псковской области проводит консультирование родителей по вопросам воспитания и образования детей

На территории Псковской области продолжается деятельность консультационной службы Псковской области по оказанию бесплатных консультационных услуг семьям с детьми и будущим приемным родителям.

В 2020 году координационным центром проекта в Псковской области является государственное бюджетное учреждение для детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, Псковской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ПРИЗМА» .

Региональная консультационная служба в 2020 году представлена 42 консультационными центрами во всех районах Псковской области и насчитывает 87 специалистов-консультантов: педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, методистов, воспитателей. Основным направлением деятельности консультационной службы Псковской области является оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей или желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей с целью превышения педагогической и психологической компетентности родителей (законных представителей).

Важнейшая задача консультационной службы Псковской области на среднесрочную перспективу — создание эффективной межведомственной системы родительского просвещения и родительского воспитания.

Получить консультации могут проживающие на территории Псковской области граждане, желающие принять в семью детей, оставшихся без попечения родителей, и граждане, воспитывающие детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Консультанты не оказывают помощь непосредственно детям, и в случае обращения именно за такой помощью консультанты разъясняют получателям услуги порядок и условия оказания соответствующего вида помощи ребенку, направляют в соответствующие организации.

По каким вопросам можно получить консультации:

любые вопросы воспитания и образования детей в возрасте от 0 до 18 лет, в том числе:

освоение программ дошкольного и школьного образования;

сотрудничество семьи и специалистов ППМС сопровождения;

приемное родительство;

развитие и уход за детьми раннего возраста от 0 до 3 лет;

семейное воспитание ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;

организационно-правовые вопросы (образования, реабилитации, получения социальных услуг и др.);

иное.

Для получения консультации может быть выбран любой консультант по желанию получателя услуги.

Как можно получить консультации:

Консультации БЕСПЛАТНЫ, предоставляются устно:

- в очной форме, то есть при непосредственном обращении в консультационный центр;

- в форме выездной консультации по месту жительства получателя услуги или в выделенном для проведения консультации помещении для определенных категорий родителей:

граждане пенсионного возраста;

инвалиды первой и второй групп;

граждане, воспитывающие ребёнка в неполной семье и являющиеся единственным законным представителям ребёнка дошкольного возраста, не обучающегося в образовательной организации;

граждане, проживающие вне пределов транспортной доступности служб.

- в дистанционной форме, то есть посредством телефонной связи, а также связи с использованием Интернет-соединения (видеосвязи).

Где можно получить консультации:

родители (законные представители) ребенка и граждане, желающие принять в семью детей, оставшихся без попечения родителей, могут получить консультационную услугу в консультационных центрах по месту жительства или в другом консультационном центре по их желанию.

Телефон: 8(8112)72-71-41

e-mail: KC60.PRIZMA@gmail.com

Официальный сайт ГБУ «Центр «ПРИЗМА»: o575.pskovedu.ru.