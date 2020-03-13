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Общество

Опыт Псковской области в патриотическом воспитании молодежи планируют распространить на другие регионы России

13.03.2020 18:18|ПсковКомментариев: 0

Первое выездное заседание экспертного совета по воспитанию при комитете Госдумы по образованию и науке прошло в пятницу, 13 марта, в администрации Псковской области. В мероприятии также приняли участие представители органов исполнительной власти, Псковского областного Собрания депутатов, общественных организаций, руководители и педагогический состав областных и муниципальных образовательных учреждений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, темой для обсуждения стало формирование гражданской активности и патриотических ценностей у детей и молодежи в ходе реализации Стратегии развития воспитания в России. Представители экспертного совета отметили, что тема заседания и место выбраны не случайно, поскольку «Псковская область — место, где история и современность пересекаются, где свято хранятся и передаются из поколения в поколение культурные и военные традиции».

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил во время своего доклада, что в настоящее время имеются особенные возможности по созданию в регионе условий для основного и дополнительного образования, в том числе патриотической направленности. В частности, благодаря реализации национального проекта «Образование» и поддержке Министерства просвещения в регионе открываются «Точки роста», IT-кубы и другие современные образовательные комплексы.

Благодаря федеральным программам поддержки создаются новые условия по взаимодействия образовательных учреждений с музеями, музыкальными и художественными школами. Пример тому — проект «Живые уроки», который стал уникальным для Псковской области.

Особое внимание Александр Седунов уделил вопросу сохранения исторической памяти в рамках патриотического воспитания молодежи. В связи с этим в регионе проводится большая работа по сохранению различных краеведческих музеев. «Мы сохранили и поддерживаем 133 школьных музея. Кроме того, запущен пробный сайт в рамках проекта „Цифровой музей“. Те экспозиции, которые повествуют об истории школ, об освобождении населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков и о партизанских движениях являются ключевыми с точки зрения гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, а также в рамках борьбы с фальсификацией истории», — подчеркнул он.

Председатель регионального комитета по образованию также напомнил про реализацию в Псковской области федерального проекта «Памяти героев», а также о ежегодном участии почти тысячи школьников в поисковом движении.

Повышению качества воспитательных программ в рамках дополнительного образования детей и росту мотивации юных граждан способствует также развитие физической культуры и спорта в регионе. По словам Александра Седунова, с 2014 по 2019 год в малокомплектных сельских школах области было отремонтировано более 80 спортивных залов. Еще около 50 отремонтируют и оборудуют современным инвентарем в ближайшее время.

В завершение доклада Александр Седунов от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поблагодарил членов экспертного совета за указанное внимание к системе образования и воспитания в регионе. «Надеемся, наш пример будет полезен для коллег из других регионов России», — добавил Александр Седунов.

Опыт Псковской области в патриотическом воспитании Министерство просвещения РФ планирует распространить на другие субъекты РФ, об этом сообщила председатель экспертного совета по воспитанию, советник министра просвещения России Татьяна Волосовец. Она также отметила, что патриотическое воспитание — это сквозная тема, о которой говорят на самых высоких уровнях. «Это не временная история, это постоянная серьезная работа всех участников образовательно-воспитательного процесса: педагогов, родителей, детей, общественников, представителей СМИ», — подчеркнула она.

Добавим, что в рамках заседания Совета комитетом Государственной Думы по образованию и науке за плодотворную деятельность и большой личный вклад в развитие российского образования благодарственными письмами были отмечены представители органов исполнительной власти, а также общественных организаций региона

Источник: Псковская Лента Новостей
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