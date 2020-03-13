Общество

В Пскове отметили очередную годовщину образования уголовно-исполнительной системы

141-ю годовщину со дня образования уголовно-исполнительной системы России сотрудники УИС отметили торжественным мероприятием. Его провели совместно с Псковским филиалом Академии ФСИН России на территории этой образовательной организации. В праздновании участвовали представители администрации региона, общественности, духовенства, правоохранительных структур, ветераны и сотрудники УФСИН России по Псковской области и Псковского филиала Академии ФСИН России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Академии, открыли торжественное собрание врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и начальник Псковского филиала академии ФСИН России Дмитрий Панарин. Обращаясь к присутствующим, они поблагодарили ветеранов, которые внесли несоизмеримый вклад в развитие пенитенциарной системы и по сей день передают свой бесценный опыт молодому поколению сотрудников.

Слова поздравлений в адрес сотрудников уголовно-исполнительной системы прозвучали от заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрия Иванова, вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Анатолия Копосова, исполняющего полномочия главы города Пскова Владимира Воробьева и других официальных лиц, которые в своих выступлениях отметили важность труда сотрудников УИС и высоко оценили подготовку достойной смены и надежного кадрового пополнения.

Лучшие сотрудники уголовно-исполнительной системы области за достижение высоких показателей в служебной деятельности были награждены ведомственными наградами и отмечены почетными грамотами и благодарностями администраций области и города Пскова, областного Собрания депутатов и городской думы, силовых ведомств региона. Ряду сотрудников в этот день были присвоены очередные специальные звания.

Завершилось мероприятие праздничным концертом творческих коллективов «Рубеж» Управления МВД России по Псковской области и Псковского филиала Академии ФСИН России.