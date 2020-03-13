Общество

900 россиян захотели стать космонавтами

Около 900 граждан России подали заявки на зачисление в отряд космонавтов, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время выступления на торжественном мероприятии в честь 60-летия Центра подготовки космонавтов, передает ТАСС.

«Сегодня заявки подали около 900 граждан РФ, им придется пройти сложнейший отбор», - сказал Дмитрий Рогозин.

По его словам, космонавты - это «послы страны и мира». Рогозин отметил, что госкорпорация знает об огромном вкладе, который сделали космонавты в развитие дипломатических отношений, начиная с первого космонавта Юрия Гагарина. Этим, подчеркнул глава Роскосмоса, предстоит заняться и действующим членам отряда.

3 июня 2019 года в России стартовал новый набор в отряд космонавтов, он завершится 1 июня 2020 года. Во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Рогозин сказал, что госкорпорация ждет более активного участия девушек.