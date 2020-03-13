Общество

Доктор Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса

Известный российский врач, ведущая телевизионной программы Елена Малышева считает гигиену главным средством защиты от коронавируса, сообщает в пятницу РИА «Новости».

«Главное средство защиты — это мытье рук. Лучше с мылом», — заявила доктор.

Кроме того, она отметила, что необходимо пользоваться антисептиком, если нет доступа к мылу и воде.

Как в пятницу вечером сообщает «Газета.ру», в РФ коронавирусом заразились 45 человек.

Напомним, ранее власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.