Общество

Пресс-секретарь Путина оценил влияние коронавируса на голосование по поправкам в Конституцию

Превентивные режимы по борьбе с распространением коронавируса предусмотрены до конца месяца, потом предстоит тщательно взвесить ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться, принять решение в отношении всех остальных мероприятий, в том числе голосования по поправкам в конституцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«До 22 апреля еще много времени - первое. Второе - вы знаете, что все превентивные режимы, например, в Москве и так далее, в Московской области с сегодняшнего дня, в Питере, они до 1 апреля, до конца месяца. Потом предстоит тщательно взвесить ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться, принять решение в отношении всех остальных мероприятий, режимов, мер предосторожности или наоборот. Ситуация подвижная», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, изучали ли в Кремле опыт Ирана и тех выборов, которые там проходили на фоне начала распространения коронавируса, считают ли, что необходимы какие-то меры предосторожности к голосованию по поправкам, намеченному на 22 апреля.