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Общество

Проблему бесхозных инженерных сетей обсудили в Пскове

13.03.2020 19:38|ПсковКомментариев: 0

Заместитель губернатора Василий Осипов в пятницу, 13 марта, провел рабочее совещание с представителями управляющих компаний Пскова и Псковского района. В рамках мероприятия темами для обсуждения стали ситуация с бесхозными инженерными сетями и организация традиционного весеннего месячника по уборке дворовых и общественных территорий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В обсуждении первого вопроса приняли участие представители администраций Псковского района и Пскова, а также ресурсоснабжающих организаций. «Проблема не нова, она уже не раз поднималась. Давайте попробуем понять, что не удается в рамках решения данного вопроса, проработаем алгоритмы взаимодействия», — отметил во время вступительного слова Василий Осипов.

Представители органов исполнительной власти областной столицы отметили, что за последние 4 года в Пскове выявлено порядка 2 км бесхозных инженерных сетей. Муниципалитет ведет работу по переводу их в городскую собственность, но данный процесс из-за алгоритма, установленного приказом профильного Министерства, занимает порядка 1,5 лет для каждого отдельного случая.

Актуальным вопрос передачи бесхозных сетей стал для Псковского района, в котором ведется активное жилищное строительство. В муниципалитете отсутствует организация, которая может обслуживать их после передачи в районную собственность.

В завершение обсуждения вопроса Василий Осипов отметил, что пути решения будут проработаны в ближайшее время. Одним из вариантов может стать создание муниципальной организации для обслуживания инженерных сетей в Псковском районе. Также будет рассматриваться передача на договорной основе обслуживания сетей водоотведения и водоснабжения «Горводоканалу». Администрация Псковской области проработает вопрос обслуживания придомовых сетей и с крупными компаниями-застройщиками.

Как отметил вице-губернатор, ситуация с бесхозными тепловыми сетями станет темой отдельного совещания.

Также представители управляющих компаний обсудили с руководством регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами вопрос организации традиционного месячника по уборке дворовых и общественных территорий, который стартует с 1 апреля. В течение ближайшей недели будет проработан вопрос составления и согласования графика проведения мероприятий в муниципалитетах. Для субботников компания «Экопром» предоставит мешки на 120 литров для сбора мусора, а также проработает вопрос вывоза отходов.

Руководитель регоператора дополнительно проинформировал участников совещания, что в период до 24 марта будет проведена активная работа по установке оборудования для сбора пластика на контейнерных площадках в муниципалитетах. Ранее о невозможности отдельной утилизации пластиковых и бумажных отходов из-за демонтажа специализированных сеток псковичи сообщали в социальных сетях.

Источник: Псковская Лента Новостей
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