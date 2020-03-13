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Общество

Профилактические мероприятия МЧС прошли в Пскове

13.03.2020 21:55|ПсковКомментариев: 0

В пятницу, 13 марта, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову совместно с специалистом по социальной работе Центра социального обслуживания Пскова был проведен профилактический рейд по предотвращению пожаров по местам проживания многодетных семей. Рейдом охвачен жилой сектор по улицам 23 июля, Стахановская, Гоголя, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону.

В ходе рейда с жителями города были проведены беседы на тему пожарной безопасности, распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности в количестве 46 штук.

Кроме того, были проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, о недопущении детской шалости с огнем, о запрете разведения костров и сжигания мусора на общественной территории, проведены разъяснительные беседы по соблюдению элементарных правил безопасности подрастающим поколением, напомнены номера вызовов пожарно-спасательных подразделений. Граждане проинструктированы под роспись.

Источник: Псковская Лента Новостей
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