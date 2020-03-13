Общество

Дети вырыли блиндаж на территории национального парка «Себежский»

Дети вырыли блиндаж на территории национального парка «Себежский», на горе Воздыхалинка. Об этом сообщила сотрудница Себежского СУВУ в группе «Подслушано в Себеже» «ВКонтакте».

«Уважаемые родители деток, прилегающих к этой горе домов, прошу обратить внимание, какой шабаш они устроили! Если вы не можете рассказать детям об уникальности этой горы и ценности Национального парка и вообще ценности природоохранения, то мы готовы вместе с сотрудниками Национального парка это сделать абсолютно бесплатно в процессе ликвидации содеянного», - отметила она.

Сотрудника СУВУ выразила уверенность, что эти дети будут пойманы, так как обязательно пойдут к своему блиндажу. «Лучше добровольно сдаться и получить жизненно важную информацию по экологическому воспитанию». - подчеркивает автор сообщения.

Под данным сообщением в соцсетях разразилась дискуссия. Очень многие подписчики сообщества оправдывают поведение детей, вспоминая, что дети в Себеже всегда строили шалаши — пусть лучше так, чем бить окна по городу и сидеть в интернете.