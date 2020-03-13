Общество

Псковские юристы поделились опытом реализации социальных проектов в Архангельске

Представители Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России» приняли участие в конференции « Старшее поколение: активное долголетие и доступная среда», которая проходила в Архангельске. В конференции принимали участие представители ТОСов, специалисты в области социальной защиты и здравоохранения, представители НКО, бизнеса, представители органов власти и местного самоуправления, эксперты, представители научных организаций из Псковской Вологодской, Мурманской, Архангельской областей.

Исполнительный директор Псковского отделения Ассоциации Неля Лебедева поделилась историй успеха участия в программе Фонда Геннадия и Елены Тимченко «Активное поколение». В конкурсах отделение участвовало с 2014 года и четыре раза становилось получателем грантов на реализацию социальных проектов направленных на защиту прав и правовое просвещение старшего поколения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской ассоциации юристов, особый интерес у участников конференции вызвал проект Псковского отделения Ассоциации «Как не стать жертвой мошенников», который вошел в сборник лучших практик в регионах. «В нашей области много случаев мошенничества в отношении пожилых людей. Вместе с коллегами мы побывала во многих уголках Псковской области, чтобы предостеречь пожилых людей от обмана мошенниками. Наши информационные дни всегда вызывают живой отклик в районах, находят поддержку местных администраций, нашего приезда уже ждут, что не может не радовать», - рассказала Неля Лебедева. Она также отметила, что в рамках проекта был разработан обучающий модуль, пользоваться которым для проведения занятий по профилактике мошенничества могут и другие общественные организации, работающие с пожилыми людьми.

Участники конференции не только делились опытом уже реализованных проектов, но и работали над новыми идеями, обсуждали общие тенденции государственной поддержки и возможности развития социального предпринимательства в сфере оказания услуг для людей старшего поколения.