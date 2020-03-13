Общество

Работникам Пустошкинского районного центра культуры объявили о сокращениях

Открытое письмо написали губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову работники Пустошкинского районного центра культуры. В письме, которое оказалось в распоряжении редакции Псковской Ленты Новостей, они выражают обеспокоенность предстоящими сокращениями творческих работников, о которых 13 марта объявил заместитель главы Пустошкинского района Андрей Иванов.

«Нам было сказано, что нормативы из областного бюджета выделены в полном объеме, но на содержание муниципальных зданий средств в районе нет. И наша администрация не придумала ничего лучше, как закрыть бюджетные дыры судьбами живых людей, самой незащищенной нищей категорией служащих! Сокращение работников культуры коснется не только нас, но и тех людей, которые приводят к нам своих детей в бесплатные кружки (116 клубных формирований), на мероприятия, которых в 2019 году было более трех тысяч и посетило их 61 270 человек», - говорится в письме.

В Центре культуры работает 7 творческих работников, из них один работает на 0,9 ставки, один на 0,5 ставки. На селе работники культуры работают почти все на полставки, выполняя при этом обязанности уборщиц, истопников, дворников, садовников и охранников. «Оптимизация в культуре в нашем районе проходила два раза и сокращать больше некого, - констатируют сотрудники центра культуры. - В нашей истории были времена очень трудные, но администрация всегда нас поддерживала в отличие от действующей».

«Мы неравнодушные люди! Мы готовы работать и по 25 часов в сутки, и в праздники, и в выходные дни, когда все отдыхают и пьют шампанское за новогодним столом, но на одном энтузиазме не выжить! Помогите нам выжить!», - просят работники учреждения губернатора и задаются вопросом, кто будет организовывать празднование 75-летия Победы в Пустошкинском районе с учетом грядущих сокращений.