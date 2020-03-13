Общество

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.

«Сама болезнь имеет как минимум четыре таких очерченных этапа: первый этап – это вирусемия. Безобидная простуда, ничего особо нет, семь-девять дней, приблизительно в этом интервале», - сказал Чучалин.

По его словам, в период с девятого по четырнадцатый день болезни формируется вирусно-бактериальная пневмония. В этот период в дыхательных путях происходит колонизация бактерий и микроорганизмов, цитирует его слова РИА Новости.

Врач заметил, что на этом этапе болезнь еще можно выявить в ранней стадии. Если же ситуация не контролируется медиками и болезнь прогрессирует, наступают более серьезные осложнения. Возможно появление острого респираторного дистресс-синдрома, когда инфицированный человек не может самостоятельно дышать. В таком случае пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Если человек переносит эту фазу, то иммуносупрессия, вызванная поражением приобретённого и врождённого иммунитета, становится губительной и у больного присоединяются такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка, грибы», - заключил Чучалин.

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название Covid-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.

По последним данным, заразились более 130 тысяч человек из 120 стран. Многие уже вылечились, но более пяти тысяч пациентов умерли.