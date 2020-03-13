Общество

Елена Полонская поддержала Валентину Терешкову

Заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», глава города Пскова Елена Полонская поддерживает первую женщину-космонавта, депутата Госдумы России Валентину Терешкову, которая ранее предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина и внести соответствующую поправку в Конституцию. Об этом говорится в сообществе псковских единороссов «Вконтакте».

«Хочу напомнить людям, оставляющим в интернете резкие заявления, о том кто такая Валентина Владимировна, видимо, они забыли о заслугах легендарной женщины», - возмутилась Полонская.



«Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова всегда решительно отстаивает и высказывает мнения избирателей. Как никто в стране, она имеет свою точку зрения и вполне заслуженное право на её изъявление. Терешкова - человек с большим жизненным опытом, она предложила депутатам разумную идею, которую уже поддержали депутаты Псковского областного Собрания и парламенты всех субъектов страны», - подчеркнула Полонская.