Общество

Жителям Псковского района напомнили о пожарной безопасности

В преддверии наступления пожароопасного периода, а также в целях профилактики и предупреждения пожаров в жилом секторе и предотвращения детской гибели на пожарах, 14 марта сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам совместно с представителями с представителями ГКУ СО «Центр социального обслуживания Псковского района» проведен очередной профилактический рейд по местам проживания многодетных, неблагополучных семей, а также одиноких престарелых граждан, проживающих на территории Середкинской волости Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда сотрудником органа государственного пожарного надзора особое внимание уделено разъяснению жителям правил пользования приборами печного оборудования, правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту, а также о запрете разведения костров и сжигания мусора на общественной территории.

Гражданам напомнили о мерах административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и вручены иллюстрированные памятки с кратким изложением правил пожарной безопасности в быту.