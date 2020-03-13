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Общество

Александр Козловский призвал прекратить травлю Валентины Терешковой

14.03.2020 21:21|ПсковКомментариев: 1

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский высказался в поддержку первой женщины-космонавта, депутата Госдумы России Валентины Терешковой, которая ранее предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина и внести соответствующую поправку в Конституцию.

«С сожалением и осуждением наблюдаю за тем, как в соцсетях и отдельных СМИ развернулась черная пиар-кампания против моей коллеги, уважаемого и заслуженного человека, легендарной женщины-космонавта Валентины Терешковой, - написал Александр Козловский в соцсетях. - Ее вклад в мировую историю освоения космоса останется навечно в памяти всего человечества. Общественная и депутатская деятельность этой женщины служит примером бескорыстного служения нашему народу и Отечеству. Ей благодарно бесчисленное множество людей, которым Валентина Тимофеевна помогала в самых трудных жизненных ситуациях».

«В связи с этим считаю недопустимым преследования, а подчас и откровенную травлю Валентины Терешковой. Можно спорить и не соглашаться с ней, отвергать ее мнение и высказывать свое, но давить человека откровенным троллингом ‒ это крайне подло и бесчеловечно. В конце концов, решать судьбу поправок в основной закон страны будет народ путем голосования 22 апреля. Придите и скажите свое решение. Это наша страна, наша Конституция и наш выбор», - заявил депутат Госдумы.

Теги: #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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