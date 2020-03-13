Общество

Разработанные в России тест-системы на COVID-19 дают результат за 2-4 часа

Диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, произведенные в России, дают результат максимум в течение четырех часов, сообщают в Роспотребнадзоре.

«Результат анализа можно получить уже через 2-4 часа», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в субботу, пишет «Интерфакс».

Специалистами Роспотребнадзора разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека, уточняют в пресс-службе. Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования (так называемой полимеразной цепной реакции, ПЦР).

Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества, подчеркивается в сообщении. Во-первых, метод обладает высокой чувствительностью - с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. А во-вторых, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.

Ранее в субботу Роспотребнадзор сообщил, что по состоянию на 14 марта в России проведено 94,8 тыс. тестов на коронавирус.

Как сообщалось, тесты делают не только всем приезжающим из неблагополучных по коронавирусу стран, но и каждому пациенту с пневмонией в РФ.

В субботу оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения COVID-19. Все заболевшие за последние две недели посещали Францию, Италию, Германию, Австрию, Испанию, Польшу и Швейцарию. О двоих новых инфицированных в Кемерове также в субботу сообщали в администрации Кузбасса.

Таким образом, на данный момент число заболевших в России составляет 59 человек.