Общество

Глава Пскова Елена Полонская отмечает свой день рождения

В воскресенье, 15 марта, глава Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу №8 Елена Полонская отмечает свой день рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Администрация Пскова и депутаты Псковской городской Думы поздравляют коллегу с праздником, желают крепкого здоровья, женского счастья, весеннего настроения, надежных и отзывчивых друзей, неиссякаемой энергии, оптимизма, а также успехов в работе на благо города Пскова и его жителей.

Елена Полонская родилась 15 марта 1982 года в Пскове. В 2003 году окончила Современную гуманитарную Академию по направлению «Менеджмент», квалификация «Бакалавр менеджмента». В 2015 году была избрана членом Общественной палаты Псковской области от муниципального образования «Город Псков». 13 сентября 2015 года на дополнительных выборах в Псковскую городскую Думу избрана депутатом по одномандатному округу № 10. 10 сентября 2017 была избрана депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 8.

Решением первой сессии Псковской городской Думы избрана заместителем главы города Пскова на штатной основе. 5 февраля 2019 года избрана заместителем секретаря Псковского регионального политического совета партии «Единая Россия» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью. 21 мая 2019 года назначена куратором проектной деятельности Псковского регионального политического совета партии «Единая Россия».

13 ноября 2019 года на внеочередной 31-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва избрана главой города Пскова. 23 декабря 2019 года избрана секретарем Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия».