Общество

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта

Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день защиты прав потребителей (World Consumer Rights Day), проведение которого решением ООН приурочено к годовщине выступления президента США Джона Ф.Кеннеди (John F Kennedy) в Конгрессе в 1962 году.



Как сообщает Календарь праздников, тогда в выступлении президента были сформулированы четыре основных права потребителя:



- право на безопасность,

- право на информацию,

- право на выбор и

- право быть услышанным.



Позднее к ним добавились еще четыре:



- право на возмещение ущерба,

- право на потребительское образование,

- право на удовлетворение базовых потребностей и

- право на здоровую окружающую среду.



Впервые День был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей, и с тех пор проводится ежегодно. Причём мероприятия Дня каждый год посвящены определённой теме, которая определяется Всемирной организацией союзов потребителей.



Всемирная организация союзов потребителей (Consumer International, CI) - это независимая некоммерческая организация, которая ведет свою историю с 1961 года и объединяет более 180 общественных и государственных организаций, занимающихся проблемами защиты прав потребителей из 72 стран. Она защищает интересы потребителей всего мира, способствует развитию общественного потребительского движения и системы защиты прав потребителей в целом. Представляет интересы потребителей в ЮНЕСКО, структурах ООН, в ряде других международных организаций экономической и социальной направленности, а также оказывает помощь своим членам в обучении специалистов, обеспечении информации в области защиты прав потребителей.

В России День защиты прав потребителей получил признание после принятия Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992 года. В Законе регулируются отношения между потребителями и изготовителями, импортерами, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливаются права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственная и общественная защита их интересов, а также определяется механизм реализации этих прав.



Основным защитником прав потребителей в России является Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ), созданный в декабре 1990 года. В настоящее время СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, городских и районных общественных объединений - большинство всех реально работающих в России организаций по защите прав потребителей. За эти годы более миллиона обратившихся в СПРФ граждан, чьи потребительские права были нарушены, получили квалифицированную юридическую помощь.



Также в последние годы в мероприятиях, посвященных Дню защиты прав потребителей, участвуют и региональные Управления Роспотребнадзора РФ. Уже традиционно во многих российских городах специалистами данного органа проводятся «горячие линии» и пресс-конференции по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.