Общество

Александр Котов: Благополучие каждой семьи зависит от устойчивости и надёжности службы коммунального хозяйства

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравляет работников и ветеранов сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

«Сложно переоценить значение вашего труда для общества – благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надёжности службы коммунального хозяйства, от профессионализма и ответственности работников отрасли.

По состоянию сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства принято судить о качестве жизни и уровне комфорта граждан, и это неслучайно. Успешная деятельность работников ЖКХ – основа стабильной жизнедеятельности каждого населённого пункта, каждого региона и всей страны в целом.

Желаю вам слаженной и бесперебойной работы! Пусть у всех нас будет как можно больше поводов для гордости за достижения сферы ЖКХ и бытового обслуживания. Здоровья, удачи и благополучия!» - говорится в тексте поздравления.