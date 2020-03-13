Общество

Ирисы в снегу: невельчане делятся снимками переменчивой мартовской погоды

Здесь и далее фото: Надежда Захаренко

Жители города Невеля Псковской области поделились снимками первых весенних цветов, припорошённых мартовским снегом. Фотографии замерзающих цветов в одной из невельских групп в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала местная жительница, пишет «МК в Пскове».

Ирисы и тюльпаны распустились на первой неделе марта, когда солнце начало пригревать. Однако после этого в Невель пришли минусовые температуры. Отметку ниже нуля градусник показывает и сейчас.

«Март и снегом сеет, и солнцем греет», - в подписи к снимкам процитировала народную поговорку женщина.

«Жалко как», - отреагировали на фотографии комментаторы.