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Резким похолоданием запомнится Псков певцу Каю Метову. ВИДЕО

Резким похолоданием запомнится Псков популярному в 90-е годы прошлого века певцу Каю Метову. Об этом он сообщил в своем «Инстаграм».

«Несколько часов в городе Пскове в этот раз запомнятся комфортабельным поездом, резким погодным похолоданием, горячим зрительским приемом и уютным небольшим аэропортом. До новых встреч, Псков!» - написал Кай Метов и опубликовал видео о Пскове на своей странице.

Кай Метов, группы «Комбинация», «Фристайл», «Мечтать», «Божья коровка», Татьяна Овсиенко, Андрей Разин и Александр Добрынин выступили в псковском Ледовом дворце. Дискотека 80-х состоялась в пятницу, 13 марта.

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