Общество

На всей территории России могут ввести режим повышенной готовности

Чиновники из правительства готовят новые меры борьбы с коронавирусом COVID-19. Представить предложения поручено первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщается на сайте правительства.

Срок - 16 марта.

Меры должны минимизировать последствия вируса для экономики. По данным РБК, среди вариантов обсуждается возможное распространение режима повышенной готовности на всю Россию.

Пока такой режим введен в Москве, Подмосковье и ряде других регионов. Он предполагает, что все прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому в течение 14 дней. В случае обнаружения симптомов пневмонии, вызываемой коронавирусом, необходимо вызвать врача на дом и не посещать больницы. Кроме того, работодатели обязаны осуществлять измерение температуры сотрудников.

Ранее правительство призвало россиян минимизировать поездки за границу.