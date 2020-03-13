Общество

Великолукские школы закрылись на карантин в связи с пандемией коронавируса

Школы в Великих Луках с понедельника, 16 марта, закрыты на карантин в связи с угрозой инфекции нового типа. Как сообщают пользователи Интернет-портала ВЛуки.ру, родителям учеников стали поступать смс-сообщения следующего содержания:

«Информация!!! Срочно!!! Уважаемые родители!

В связи с пандемией коронавируса с 16 марта все школы города уходят на карантин (дистанционное обучение)».

Подробности вводимого карантина в ближайшее время будут уточнены.

Отметим, на период карантинных мероприятий также рекомендуется без необходимости не посещать торговые центры, кинозалы и массовые мероприятия.