Общество

Названы опасные при коронавирусе лекарства

Прием противовоспалительных лекарств может ухудшить состояние здоровья при коронавирусе. Как сообщает Лента.ру, об этом в своем Twitter написал министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

По его словам, ибупрофен и кортизон способны осложнить течение болезни. Для снижения высокой температуры министр рекомендовал принимать парацетамол.

«Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты или сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом», - резюмировал он.

14 марта председатель Европейского парламента Давид Сассоли оценил кризис в Европе, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19. «Европа не знала столь драматичного кризиса с окончания Второй мировой войны», - заявил Сассоли. Он отметил, что Евросоюз наконец принял пакет мер по борьбе с коронавирусом и противодействию экономическим последствиям пандемии. По его мнению, ни одно европейское правительство не смогло бы справиться с этим самостоятельно.

По последним данным, в мире зафиксировано более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в ЕС Швейцария.