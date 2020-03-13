Общество

Решение о закрытии детских садов на карантин в Псковской области будут принимать муниципалитеты

В детских садах и яслях Псковской области с 16 марта вводятся дополнительные санитарные меры. Решение о закрытии муниципальные власти будут принимать по необходимости. Об этом по итогам заседания регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса сообщил в своем Инстаграм губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Колледжи переходят в режим дистанционного обучения.

Напомним, с понедельника, 16 марта, во всех образовательных учреждениях Псковской области досрочно объявляются весенние каникулы.